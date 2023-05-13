Обязательно сделайте это с тюльпанами, если они отцвели

Эксперты в области садоводства рассказали, как правильно ухаживать за тюльпанами после их цветения.
Необходимо правильно обрезать, полить и подкормить растения. Тюльпаны порадуют на следующий год пышными цветками, если за ними правильно ухаживать.
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Чтобы растения не тратило силы на формирование семян, лучше сразу срезать увядшие бутоны. Тогда тюльпаны сконцентрируются только на росте луковиц.
Еще не стоит забывать поливать растение как минимум две недели. Важно подкормить растение золой, разведенной в воде.
Помните, что выкапывать луковицы тюльпанов можно не чаще, чем раз в три года. Об этом рассказали в stebel.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что необходимо для того, чтобы дачные лопаты не покрылись ржавчиной.