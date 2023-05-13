Обязательно сделайте это с тюльпанами, если они отцвели

Эксперты в области садоводства рассказали, как правильно ухаживать за тюльпанами после их цветения.

Необходимо правильно обрезать, полить и подкормить растения. Тюльпаны порадуют на следующий год пышными цветками, если за ними правильно ухаживать.

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Чтобы растения не тратило силы на формирование семян, лучше сразу срезать увядшие бутоны. Тогда тюльпаны сконцентрируются только на росте луковиц.