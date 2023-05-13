Пустоцвета не будет: сдобрите огурцы этой подкормкой, и каждая завязь даст плод – рецепт тут

Наступило время дачных хлопот, и у опытных садоводов уже все расписано по дням и лунному календарю. Работы на участке всегда много, и главное – не упустить важное. Самое время прикинуть, какую подкормку давать тем иди иным посадкам. Сегодня речь пойдет об огурцах.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Рецептом полезного раствора, который готовится в домашних условиях, поделилась агроном Анастасия Коврижных. Это не совсем подкормка, она идет не на почву, а на листья. Благодаря ей количество завязи повысится, причем, пустоцвета не будет – каждый цветок пойдет в плод.

Для этого приготовьте следующие ингредиенты:

0,5 бутылки молока;

2 ст л меда;

10 капель йода.

Все тщательно смешать и растворить в 10 литрах воды, настоять час, а затем нанести на каждый лист огурцов. Процедуру повторять каждые две недели, и урожай заметно увеличится.

ПО материалам сайта Белновости