Дрожжи, тертая картошка, хлеб - смешать и полить: клубника ошалеет от этой чудо-подкормки и завалит рекордным урожаем

Уже давно садоводы не ждут милостей от природы, а берут их сами, используя хитрые лайфхаки и применяя секретные подкормки. Правильно выбранные удобрения помогают получать рекордные урожаи на зависть соседу и на радость домочадцам. Особенное внимание уделяется клубнике – эта садовая вкуснятина довольно капризная ягода.

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Полезный раствор для полива клубники в мае мудрые дачники давно готовят сами. Среди ингредиентов – дрожжи. Впрочем, состав такой: 5 литров воды, 0,5 сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 150 г хлеба, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» или «Восток» (или любого другого с живыми микроорганизмами).

Ингредиенты тщательно смешиваются и на три дня отправляются в затемненное помещение комнатной температуры. Спустя это время его следует развести четырьмя частями воды, а потом отправлять на полив – на каждый кустик требуется один литр раствора.

По материалам сайта Izmor