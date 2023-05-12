К чему приведет стирка в машинке-автомате при 30 градусах: знают немногие

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Эксперты объяснили, какой режим стирки является самым оптимальным.

Эксперты рассказали, какой режим стирки берет меньше всего электроэнергии и при этом хорошо отстирывает все загрязнения.

По их мнению, самой экономически выгодной является стирка в экорежиме. Для него нужны меньшие объемы воды и электроэнергии.

Такая стирка занимает больше времени. Но все же этот вариант более экономичный, чем быстрая стирка при высокой температуре воды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Если же в стиральной машинке нет экорежима, можно стирать вещи при температуре 30 градусов. Это приведет к тому, что одежда будет качественно отстирана при ощутимом уменьшении расходов на оплату электроэнергии.

По материалам Express.co.uk

Читайте также