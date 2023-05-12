Постельное белье гладить не надо: объясняем почему — дело не в экономии электроэнергии и времени

В споре между теми, кто отказался гладить постельное белье, и теми, кто старательно водит горячим утюгом по простыням и пододеяльником, победили первые.

Как оказалось, утюжка постельного белья — занятие, не только отнимающее массу времени, сил и электроэнергии, но еще и вредное для здоровья. Так что те, кто отказались это делать, поступают правильно со всех точек зрения.

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