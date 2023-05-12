Постельное белье гладить не надо: объясняем почему — дело не в экономии электроэнергии и времени

В споре между теми, кто отказался гладить постельное белье, и теми, кто старательно водит горячим утюгом по простыням и пододеяльником, победили первые.
Как оказалось, утюжка постельного белья — занятие, не только отнимающее массу времени, сил и электроэнергии, но еще и вредное для здоровья. Так что те, кто отказались это делать, поступают правильно со всех точек зрения.
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Эксперты выяснили, что ткань после обработки горячим утюгом лишается своего важного качества: она теряет гигроскопичность, то есть способность поглощать влагу.
Особенно важен этот момент летом, когда из-за влажных простыней могут развиться кожные заболевания и случиться другие неприятные для кожи вещи.
Гладить нужно только детское белье, чтобы уничтожить бактерии, которые не представляют опасности для взрослых.
По материалам belnovosti.by