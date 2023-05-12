Как избавиться от домашних муравьев — насекомые сами уничтожат матку и личинок

Муравьи отравляют жизнь не только дачниками и деревенским жителям. Эти насекомые могут завестись даже в обычной городской квартире.

Вывести их довольно сложно, так как для этого необходимо найти гнездо вредителей. А это далеко не всегда получается сделать. Поэтому проще всего обставить все так, что муравьи сами себя уничтожат.

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Для этого вам потребуется борная кислота и вареный яичный желток. Измельчите продукт, затем смешайте его с кислотой и из полученной массы скатайте много мелких шариков. Далее разложите угощение для муравьев в самых укромных уголках кухни. И идите заниматься своими делами. На этом ваша миссия окончена. Всю остальную работу сделают сами вредители.

Муравьи с удовольствием отведают приготовленное вами лакомство, а также не забудут отнести его матке и личинкам. Но, увы, это будет их последний обед. Дело в том, что борная кислота разрушает пищеварительную систему насекомых изнутри, поэтому у вредителей не останется ни единого шанса.

Источник: realty.rbc.ru