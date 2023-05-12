Почему часть порошка остается в отсеке стиральной машины — проблема может быть серьезнее, чем вы думаете

Несмотря на то что многие хозяйки перешли на гели и капсулы для стирки, классический порошок все еще пользуется спросом. Он работает ничуть не хуже модных аналогов, но иногда почему-то частично остается в лотке стиральной машины. Это может происходить по трем причинам.

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Во-первых, наличие остатков порошка может говорить о том, что в машине нарушена подача воды. Проверьте, возможно, дело в шланге через, который жидкость поступает в барабан стиралки. Если он в порядке, то стоит обратиться к мастеру.

Во-вторых, попробуйте уменьшить количество моющего средства. Есть вероятность, что вы кладете порошка больше, чем требуется.

В-третьих, поменяйте марку средства для стирки. Если следы от порошка остаются во всех отсеках лотка, то дело в низком качестве моющего средства.

Источник: belnovosti.by