В банках уже выстроились очереди: что будет с курсом рубля в конце мая — волосы дыбом от этих цифр

Рубль в последние два дня начал уступать на торгах доллару, евро и юаню. Тогда как сразу после выходных заметно укрепился.

И люди выстраивались в очереди в банки, чтобы приобрести валюту по выгодному курсу. Собственно, аналитики считают, что рубль вряд ли будет укрепляться дальше. По их мнению, до конца мая он будет балансировать в пределах 75–78 рублей за доллар. У многих граждан, которые не следят за событиями на Московской валютной бирже, от таких цифр волосы на голове дыбом.

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