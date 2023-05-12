Как продлить жизнь срезанным розам из цветочной лавки — букет будет радовать долго

Чтобы букет роз радовал вас как можно дольше, следуйте этим простым советам.

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Обрезайте стебли раз в неделю. Срез нужно делать под углом в 35°. При этом стебель растения должен в это время находиться в воде. Этими действиями вы поможете цветам получать жидкость в нужном объеме.

Сделайте несколько разрезов вдоль стебля. Лезвие следует вводить на глубину в 2–4 миллиметра. Это поможет увеличить площадь поглощения воды.

Удалите листья и шипы. Находящаяся в воде часть стебля должна быть гладкой, иначе можно спровоцировать гниение.

Выберите правильное место. Розы не любят прямой солнечный свет и плохо переносят сквозняки. Поэтому поставьте вазу в затемненное прохладное место.

Держите букет как можно дальше от фруктов. Некоторые фрукты выделяют газы, которые ускоряют процесс увядание цветов.

Источник: tut-news.ru