Уничтожит тлю навсегда: найдено эффективное средство против вредителя — никакой химии, быстро и просто

Домик на дачном участке. Фото: Global Look Press

Быстро расправиться с тлей на деревьях поможет вещество, которое есть на каждой кухне.

Тля считается настоящим бичом садовых участков, часто поражает деревья и другие насаждения, приводя к снижению урожайности или вовсе его отсутствию.

Так что садоводы разработали несколько методов борьбы с тлей. Есть механические, немеханические, народные, химические способы уничтожения тли.

Одним из эффективных считается уничтожение тли с помощью средства, которое есть на каждой кухне. Речь об уксусе.

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Уксус отпугивает тлю своим резким запахом. Пять больших ложек 9%-го столового уксуса или 10 ложек яблочного нужно развести в десяти литрах воды. Для лучшего прилипания можно добавить немного жидкого мыла, лучше взять специальное «Зеленое». Раствор тщательно размешать и обработать им деревья, кустарники и цветы.

По материалам ivd.ru

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