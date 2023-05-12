Уничтожит тлю навсегда: найдено эффективное средство против вредителя — никакой химии, быстро и просто

Тля считается настоящим бичом садовых участков, часто поражает деревья и другие насаждения, приводя к снижению урожайности или вовсе его отсутствию.
Так что садоводы разработали несколько методов борьбы с тлей. Есть механические, немеханические, народные, химические способы уничтожения тли.
Одним из эффективных считается уничтожение тли с помощью средства, которое есть на каждой кухне. Речь об уксусе.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Уксус отпугивает тлю своим резким запахом. Пять больших ложек 9%-го столового уксуса или 10 ложек яблочного нужно развести в десяти литрах воды. Для лучшего прилипания можно добавить немного жидкого мыла, лучше взять специальное «Зеленое». Раствор тщательно размешать и обработать им деревья, кустарники и цветы.
По материалам ivd.ru