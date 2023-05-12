Нагар сойдет пластами прямо на глазах: поможет средство для стирки — волшебство на кухне

В Сети можно найти много рекомендаций бывалых хозяек по поводу того, как убрать нагар с кастрюль и сковородок. Но все они меркнут, когда в дело вступает кислородный отбеливатель.

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Это средство обычно используют для стирки. Поэтому не все знают, что перкарбонат натрия также отлично справляется с нагаром любой сложности.

Для того чтобы вернуть посуде привлекательный вид, вам необходимо поставить на плиту большую емкость с водой. А когда жидкость забурлит, добавить в нее 60–80 грамм кислородного отбеливателя. Далее в раствор нужно опустить проблемную сковороду и подождать. Через несколько минут кипячения нагар начнет отваливаться пластами. Вам останется только удалить его остатки с помощью губки и помыть посуду привычным способом.

Источник: YouТube-канал «Семья Поспеловых».