С этого дня меняться не будет: курс валют зафиксирован – Центробанк принял решение

Центробанк России ежедневно по итогам торгов на Московской бирже устанавливает официальный курс валют на следующий день. В пятницу курс фиксируется и не меняется до понедельника.

Центробанк уже озвучил свое решение по курсу валют на два ближайших дня - субботу и воскресенье. Больше официальный курс меняться не будет до понедельника.

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