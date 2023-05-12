С этого дня меняться не будет: курс валют зафиксирован – Центробанк принял решение

Графики курса валют. Фото: Global Look Press

Центробанк России озвучил курс валют по итогам торгов на Московской бирже.

Центробанк России ежедневно по итогам торгов на Московской бирже устанавливает официальный курс валют на следующий день. В пятницу курс фиксируется и не меняется до понедельника. 

Центробанк уже озвучил свое решение по курсу валют на два ближайших дня - субботу и воскресенье. Больше официальный курс меняться не будет до понедельника.

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Иностранные валюты в эту пятницу выросли по отношению к рублю. 

Официальный курс американской валюты к рублю увеличился на 1 рубль 31 копейку – до 77,2041 рубля. Евро регулятор также повысил – на 1 рубль и 36 копеек, до 84,2500 рубля.

Официальный курс юаня вырос на 17 копеек – до 11,0844 рубля.

По материалам sportkp.ru.

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