Что нужно сделать с петунией, чтобы простимулировать пышное цветение — бесплатный способ

Для того чтобы петуния раскрыла свой потенциал, помимо регулярных подкормок, растению нужна периодическая обрезка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не спешите кромсать все без разбора. Убирать нужно только те веточки, которые выбиваются из общий массы.

Удалять лишнее необходимо на протяжении всего сезона: до формирования цветов, во время цветения и после того, как раскрывшийся бутон завянет.

Эта процедура отлично стимулирует рост свежих цветков, ведь на месте каждого среза образуется новый побег.

Источник: oka.fm