Что нужно сделать с петунией, чтобы простимулировать пышное цветение — бесплатный способ

Для того чтобы петуния раскрыла свой потенциал, помимо регулярных подкормок, растению нужна периодическая обрезка.
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Но не спешите кромсать все без разбора. Убирать нужно только те веточки, которые выбиваются из общий массы.
Удалять лишнее необходимо на протяжении всего сезона: до формирования цветов, во время цветения и после того, как раскрывшийся бутон завянет.
Эта процедура отлично стимулирует рост свежих цветков, ведь на месте каждого среза образуется новый побег.
Источник: oka.fm