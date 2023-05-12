Черви в черешне больше не заведутся: гарантированный способ избавиться от вредителей в саду

Черви — настоящий бич для черешни, способный испортить даже самую вкусную, сладкую и идеальную на вид ягоду.
Заняться их истреблением можно только осенью. В конце сезона землю в приствольном круге нужно перекопать на глубину 40 сантиметров, всю падалицу сжечь.
Весной, до того, как на черешне распустятся почки, нужно обработать деревья с использованием хлорокиси меди – на 10 л воды понадобится 40 г.
Можно использовать и медный купорос, на тот же объем воды — 80 г средства.
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Этим составом нужно обработать и крону, и землю вокруг черешни.
По материалам belnovosti.by