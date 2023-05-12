Трем знакам повезет в финансовых делах с середины мая

Стало известно, кому из знаков можно расслабиться с 12 мая.
Дело в том, что этим трем знакам улыбнется удача. Овнам, Тельцам и Ракам с середины последнего весеннего месяца деньги начнут приходить с легкостью.
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К слову, огненным представителям стоит не растрачивать финансы просто так. Средств будет достаточно, но их лучше приберечь на будущее. Овны получат вознаграждение от интеллектуальной деятельности.
Тельцы тоже получат деньги от умственной деятельности. Также спорт и и поездки будут способствовать увеличению капитала. Земному знаку важно планировать свои действия и бюджет, тогда звезды еще больше помогут Тельцу.
Ракам важно ограничить траты. Тогда судьба их наградит лучшим заработком. Водному знаку стоит заняться литературой, переговорами и отправиться в поездку. Подобные действия приумножат его средства. Об этом Тамара Глоба рассказала в Telegram-канале «Русское радио».