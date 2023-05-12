Трем знакам повезет в финансовых делах с середины мая

Стало известно, кому из знаков можно расслабиться с 12 мая.

Дело в том, что этим трем знакам улыбнется удача. Овнам, Тельцам и Ракам с середины последнего весеннего месяца деньги начнут приходить с легкостью.

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К слову, огненным представителям стоит не растрачивать финансы просто так. Средств будет достаточно, но их лучше приберечь на будущее. Овны получат вознаграждение от интеллектуальной деятельности.