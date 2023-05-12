В Госдуме приняли решение наказать за назойливые рекламные звонки

Звонки. Фото: Global Look Press 

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сделал заявление, которое касается всех россиян.

Стало известно, что теперь за рекламные звонки можно получить штраф до одного миллиона рублей.

Благодаря вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову был опубликован документ, который можно увидеть в электронной базе данных палаты.

В документе сообщается, что рекламораспространитель должен уведомить абонента о своих намерениях.

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«Предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы», – сообщается в тексте документа.

Напомним, ранее В Госдуме хотели запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года.

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