В Госдуме приняли решение наказать за назойливые рекламные звонки

Стало известно, что теперь за рекламные звонки можно получить штраф до одного миллиона рублей.
Благодаря вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову был опубликован документ, который можно увидеть в электронной базе данных палаты.
В документе сообщается, что рекламораспространитель должен уведомить абонента о своих намерениях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы», – сообщается в тексте документа.
Напомним, ранее В Госдуме хотели запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года.