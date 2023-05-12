В Госдуме приняли решение наказать за назойливые рекламные звонки

Стало известно, что теперь за рекламные звонки можно получить штраф до одного миллиона рублей.

Благодаря вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову был опубликован документ, который можно увидеть в электронной базе данных палаты.

В документе сообщается, что рекламораспространитель должен уведомить абонента о своих намерениях.