Эта паста спасет ваши украшения: как правильно почистить золото в домашних условиях

Золото. Фото: Global Look Press 

Без вреда для кошелька верните прежний блеск золоту.

Чтобы золото сверкало, воспользуйтесь этим средством. 

Почистить золотые украшения можно в домашних условиях, при этом используя бюджетные средства.

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Эксперты назвали несколько причин, почему драгоценный металл теряет свой блеск: добавки в сплаве, долгое воздействие высоких температур и влажности, контакт с химическими веществами, постоянное ношение.

Чтобы восстановить яркость золота следует взять мел и растолочь его в порошок. Далее нужно натереть мыло на терке. Затем стоит смешать оба средства в равных пропорциях. И полученную пасту используют в качестве очищающего средства для золота.

Остатки пасты уберите тканевой салфеткой и смойте водой. Об этом рассказали в ria.ru.

 

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