Эта паста спасет ваши украшения: как правильно почистить золото в домашних условиях

Чтобы восстановить яркость золота следует взять мел и растолочь его в порошок. Далее нужно натереть мыло на терке. Затем стоит смешать оба средства в равных пропорциях. И полученную пасту используют в качестве очищающего средства для золота.

Остатки пасты уберите тканевой салфеткой и смойте водой. Об этом рассказали в ria.ru.