Чем заменить лук в котлетах, чтобы блюдо стало еще вкуснее, — даже дети оценят

Котлеты любят многие, а вот лук любит далеко не каждый. Хотя большинство хозяек считает отсутствие этого овоща в фарше немыслимым. Ведь именно он отвечает за сочность блюда. Многие кулинары все же вынуждены искать другие варианты. Например, для того, чтобы уговорить ребенка съесть котлетку.

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И альтернатива есть. Об этом мало кто знает, но лук в котлетном фарше можно заменить обычным творогом. На килограмм мяса потребуется взять 500 грамм кисломолочного продукта.

Творог необходимо пропустить через сито и как следует перемешать с фаршем. И помните: нужно выбирать продукт с нейтральным вкусом, без кислинки. Только в этом случае котлеты получатся вкусными, сочными и пышными.

Источник: ogorod.video