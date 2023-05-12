Как избавиться от тараканов раз и навсегда — проще, чем вы думали

Наличие тараканов в квартире никому не понравится. Помимо того, что насекомое отталкивающе выглядит, оно является переносчиком опасных заболеваний. Таких как дизентерия, сальмонеллез, менингит и пневмония.

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А самое неприятное, что вредное насекомое может поселиться даже в идеально чистой квартире. Так как оно в поисках еды способно перебегать от соседей.

Поэтому при обнаружении хотя бы одного таракана нужно принимать срочные меры. Во-первых, важно отловить тех насекомых, которые уже оказались в вашей квартире. Для этого возьмите глубокую миску, смажьте ее изнутри подсолнечным маслом, а на дно положите крошки печенья. Оставьте ловушку на ночь в кухне, а утром избавьтесь от угодивших в нее вредителей.

А во-вторых, нужно обезопасить свою жилплощадь от посягательств в будущем. Для этого необходимо дважды в неделю проводить влажную уборку раствором нашатырного спирта. Особенно важно протирать им плинтус и вентиляционные выходы. Тараканы не любят резкие запахи, поэтому новые насекомые не сунутся в вашу квартиру.

Источник: tut-news.ru