Смотрится дорого и свежо: названы новые тренды в маникюре — срочно записывайтесь к мастеру

Любая модница знает, что стиль складывается из мелочей. Поэтому важно позаботиться не только о трендовой прическе и топовых вещах, но и о состоянии ногтей.

Мастер маникюра Светлана Ветрова рассказала о том, что в этом сезоне сохранилась мода на нюд. По словам эксперта, важно нанести покрытие таким образом, чтобы слой геля был минимальным. Ноготки должны выглядеть естественно.

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Если вам нравится рисовать на ногтях, то рекомендуется остановить выбор на мраморных мотивах и геометрических узорах. Но при этом не стоит перегружать композицию дополнительными элементами вроде блесток и страз.

В моде остаются и перламутровые цвета. Но они подойдут не к любому образу. Поэтому хорошо обдумайте свой выбор. И если не уверены в том, что будете правильно носить перламутр, то лучше обратите внимание на более универсальные янтарные и карамельные оттенки. Также актуален цвет свежего капучино. Можете смело остановиться на нем, если хотите, чтобы ногти вписались в любой стиль.

Источник: thevoicemag.ru