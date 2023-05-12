Возьмите щетку в руки: специалист рассказала, о чем нельзя забывать перед депиляцией

Депиляция. Фото: Global Look Press 

Мастер депиляции дала рекомендации всем тем, кто еще не пробовал избавляться от нежелательных волос в особой зоне.

Стало известно, как правильно подготовить кожу перед первой депиляцией глубокого бикини.

Оказалось, отшелушивание – важный этап перед удалением нежелательных волос на теле. Особенно это важно для зоны глубокого бикини.

Кожа в этой области очень нежная. Мастер рассказала, что без скрабирования и отшелушивания воск или сахар для депиляции могут прилипнуть и травмировать кожу.

Если у вас есть вросшие волоски, вам рекомендуется в первую очередь воспользоваться сухой щеткой перед процедурой депиляции. К слову, для пилинга стоит использовать натуральную щетину. Дешевые аналоги щетки просто не работают.

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«В натуральной щетине есть что-то особенное. По какой-то причине синтетическая версия не работает так же. У меня были клиенты, которые отказывались от натуральных щеток ради экономии, брали синтетическую и не видели результатов», – рассказала эксперт для the-sun.com.

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