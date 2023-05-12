Возьмите щетку в руки: специалист рассказала, о чем нельзя забывать перед депиляцией

Стало известно, как правильно подготовить кожу перед первой депиляцией глубокого бикини.

Оказалось, отшелушивание – важный этап перед удалением нежелательных волос на теле. Особенно это важно для зоны глубокого бикини.

Кожа в этой области очень нежная. Мастер рассказала, что без скрабирования и отшелушивания воск или сахар для депиляции могут прилипнуть и травмировать кожу.