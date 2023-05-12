Раскрыт бюджетный способ оставаться молодой с помощью макияжа – никакой «пластики»

Эксперт рассказала, как можно омолодить лицо за считанные минуты с помощью макияжа.

Оказалось, чтобы убрать лишние морщины и ненавистные годы с лица стоит просто нанести правильный макияж. И пластические операции больше не нужны.

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