Раскрыт бюджетный способ оставаться молодой с помощью макияжа – никакой «пластики»

Эксперт рассказала, как можно омолодить лицо за считанные минуты с помощью макияжа.
Оказалось, чтобы убрать лишние морщины и ненавистные годы с лица стоит просто нанести правильный макияж. И пластические операции больше не нужны.
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«Важно пройтись по контуру лица и скулам скульптором, хорошо растушевав продукт. Все линии должны стремиться вверх. Можно добавить мерцания, капнув жидкий хайлайтер в тональную основу. Также используйте персиковые румяна, а на губы нанесите блеск», – заявила визажист в беседе vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как сохранить макияж на целый день даже у девушек с жирной кожей.