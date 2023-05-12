Когда можно поливать помидоры после посадки в грунт: поспешишь — будут вялыми

Бабушки в деревне лучше других знают, когда можно поливать помидоры после посадки в грунт. Спешить с этим не стоит. Те, кто приступает к поливу раньше, чем положено, потом удивляются, почему помидоры такие чахлые. Не спасет урожай даже знойная жара.

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Категорически нельзя сразу же поливать томаты на огороде после их посадки в грунт. Нужно выждать как минимум две недели, пока корневая система не приживется. И только тогда можно полить растения.

Если же сразу дать помидорам воду, то они не смогут пустить корни в грунт. Таким образом, посадки останутся без естественной подкормки. Отсюда и вялый урожай.