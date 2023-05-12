Назван курс доллара на ближайшие дни — слабонервные, присядьте

Центральный Банк России опубликовал сводку по валюте — курс доллара пока остается на уровне 75,88 рубля, что на 81 копейку ниже предыдущих показателей. Что касается евро, то он стоит 82,88 рубля — ниже на 1 рубль 26 копеек.

Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, своим мнением относительно дальнейшей ситуации с валютой делился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт полагает, что к началу лета «американец» будет стабильно держаться за свои позиции — за него предложат 75-76 рублей. При этом колебания могут сохраниться до 80 рублей за доллар.

Что касается евро, то эта валюта будет находиться в диапазоне 84–89 рублей.

По материалам ТАСС