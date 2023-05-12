Когда лучше всего сажать картошку, чтобы собрать богатый урожай, — так делают в деревнях

В деревнях лучше других знают, когда можно сажать картошку на огороде. Есть несколько правил, о которых известно далеко не всем. Зато бабушки знают точную технологию, а вот и пошаговая инструкция. Запоминайте!

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Во-первых, богатый урожай картошки осенью напрямую зависит о того, насколько удачно огородники выбрали день для ее посадки. Здесь все нужно сделать правильно.

Во-вторых, есть особые методы проверки. Так называемые народные приметы. Берем гость земли в огороде из ямки глубиной 30 см. И сжимаем землицу в руке. Если почва слиплась в ком, значит, земля еще не достаточно прогрелась и с посадкой картошки лучше подождать.