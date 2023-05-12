В какие дни мая нужно высаживать капусту, чтобы рассада быстро пошла в рост — не опоздайте

Чтобы капуста легко адаптировалась к новым условиям и быстро пошла в рост, нужно не только удобрить грядки, но и посадить растение в подходящий день.

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Бывалые дачники стараются планировать график посадок в соответствии с лунным календарем. Так как они отлично знают о том, что фазы луны оказывают большое влияние на развитие огородных культур.

Согласно лунному календарю на май этого года, наиболее подходящими днями для посадки капусты является 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24 и 25 мая.

Источник: orton.ru