Как нужно поливать вишню, чтобы собрать рекордный урожай — ветки ломятся от ягод

Дачники знают, но молчат о том, как правильно поливать капризную вишню, чтобы собрать рекордный урожай. Не знали — а зря! Метод и правда рабочий.

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Летом можно обойтись и без дорогого магазинного прикорма или сложных удобрений. Ветки будут ломиться от ягод, если поливать вишню хотя бы раз в неделю. Начинать полив нужно еще по весне. Важно делать это до периода цветения. На одно дерево расходуется порядка 16–20 литров воды. В дождливую неделю поливать деревца не нужно. Лишняя влага на пользу вишне точно не пойдет.