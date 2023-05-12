Как удвоить урожай картофеля на даче — посадите на грядах это растение: соседи позеленеют

Как с помощью одного растения на грядках вдвое увеличить урожай картофеля осенью. Жаль, что раньше не знали! Соседи так и позеленеют от зависти. Опытные дачники давно пользуются этим методом и держат его в секрете.

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На грядках с картофелем можно посадить чеснок. Он известен своим мощным фунгицидным свойством. Рядом с чесноком никогда не будет грибка. Тля, колорадский жук и другие вредители сбегут из огорода, как только там появится чеснок. Урожаю картофеля ничего не навредит.