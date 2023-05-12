Как остановить «прыгающую» стиральную машинку — теперь отжимает почти беззвучно, гул ушел

Сантехники поделились профессиональными тайнами, рассказав, как усмирить «прыгающую» стиральную машинку. Теперь автомат отжимает почти беззвучно — соседи этажом ниже будут в восторге. Идеальная тишина в ванной. Раздражающий гул ушел.

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Скорее всего машинка начинает «прыгать» и скакать из-за перегрузки барабана, когда кладут в стирку много белья. Нагрузка должна быть равномерной, тогда и автомат перестанет трясти как на вулкане.

Еще одна причина — при установке машинки мастера забыли снять транспортировочные болты. Обычно их сразу же извлекают.