Посадите это растение между рядами клубники — ягод станет вдвое больше: соседи ахнут

Как удвоить урожай клубники на даче — соседи потеряют дар речи от зависти. Оказывается, есть простой, но действенный способ. Запоминайте!

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Огородники с 20-летним стажем знают толк в выращивании ягод. Они сажают между кустами клубники чеснок. Он обладает мощными фунгицидными свойствами, которые тормозят рост грибка. Кроме того, от чеснока есть еще одна польза. Вредители из-за резкого запаха даже не сунутся к грядкам. В итоге урожай клубники будет богатым, даже свекровь позавидует.