Как прогнать из огорода колорадского жука — вредитель оставит картофель в покое

Делимся простым способом, который поможет раз и навсегда избавиться от колорадского жука на огороде. Этот вредитель оставит картофель в покое. Для этого на грядке нужно просеять полынь.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Это растение содержит в себе эфирные масла. Колорадский жук потеряет всякий аппетит, уловив этот тонкий аромат. Если посадить полынь рядом с картошкой, то жуки тут же испарятся.

Кстати, полынь совершенно не обязательно выращивать. Можно просто в целых профилактики посыпать посадки в огороде листьями этого растения. Вредителей как ветром сдует.