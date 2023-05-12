Аромат какой специи поможет крепко заснуть ночью — успокоит нервы при бессоннице

Тем, кто не может заснуть или страдает от бессонницы стоит обратить внимание на проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки в советские годы, когда не было других действенных способов. При этом никакого вреда здоровью это не нанесет, скорее наоборот, окажет благоприятное действие.
Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».
Если вы плохо спите, попробуйте вечером сжечь веточку розмарина в своей спальне. Зачем? Это растение богато эфирными маслами. Аромат розмарина поможет обрести душевное равновесие, успокоиться, прогнать тревожность. В итоге сон будет крепким и спокойным.