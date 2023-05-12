Как варить яйца, чтобы скорлупа не треснула в кипятке — бросьте ложку соли

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Ни в коем случае нельзя допускать перепада температуры. Если яйца хранились в холодильнике, то и вода в кастрюле должна быть холодной, но никак не нагретой.

При варке лучше всего добавить в воду ложку соли. Зачем? Эта приправа добавит воде плотности, что позволит избежать битья яиц друг о друга.