Лук вырастет огромным, соседи обзавидуются: хитрые садоводы раскрыли, какой порошок сыплют на грядки

Обезопасить свои посадки на участке стремится каждый садовод. Грызуны, паразиты и насекомые-вредители представляют угрозу садовым культурам, поэтому дачники знают множество средств для борьбы с каждым из врагов. Есть порошок, который не только защитит репчатый лук на грядке, но и поспособствует крупному богатому урожаю.

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Речь идет о древесной смоле. 1 кг золы нужно измельчить, добавить 5 ст ложек пищевой соды и 1 кг табачной пыли. Получается состав «два в одном» - защита от луковой мухи и отличная подкормка, которая способствует росту огромных плодов.

По материалам сайта «Белновости»