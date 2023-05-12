Вальяжная Волочкова сверкнула розовеньким между ног: бесстыдство на белоснежном пляже

Звезда сцены Анастасия Волочкова продолжает свой мальдивский отпуск на одном из безлюдных островов. Здесь она уже отдыхала, место проверенное, пляж пустой, поэтому смело фотографируется топлес в море или на песочке.

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На этот раз Волочкова вышла на белоснежный пляж в новеньком бикини трендового цвета фуксия. Артистка вальяжно откинулась на берегу, скрестив голени, однако, тряпица розового цвета оказалась выставлена на всеобщее обозрение. Оказалось, это тесемка от завязок, которая затесалась между ног и смутила зрителей фотографии в Сети.