Вальяжная Волочкова сверкнула розовеньким между ног: бесстыдство на белоснежном пляже

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Это увидели все!

Звезда сцены Анастасия Волочкова продолжает свой мальдивский отпуск на одном из безлюдных островов. Здесь она уже отдыхала, место проверенное, пляж пустой, поэтому смело фотографируется топлес в море или на песочке.

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На этот раз Волочкова вышла на белоснежный пляж в новеньком бикини трендового цвета фуксия. Артистка вальяжно откинулась на берегу, скрестив голени, однако, тряпица розового цвета оказалась выставлена на всеобщее обозрение. Оказалось, это тесемка от завязок, которая затесалась между ног и смутила зрителей фотографии в Сети.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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