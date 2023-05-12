Йод, молоко и мед, все смешать – и на огурцы: попрут как на дрожжах все лето – дачники в восторге

В новый дачный сезон опытные садоводы уже готовятся ставить рекорды по урожаю. А помогут им в этом собственное трудолюбие и грамотные подкормки. Один из секретов, как повлиять на плодоносность огурцов, раскрыла агроном Анастасия Коврижных.

Речь идет о растворе для обработки. И говорится он на молоке. Этот напиток одинаково любят, как оказалось, не только люди, но и огурцы. Ведь он помогает увеличивать количество завязей, а это напрямую влияет на объемы урожая.

Понадобится полбутылки молока, две ложки меда, десять капель йода. Все это перемешивается тщательно и добавляется к 10 литрам обычной воды. Опытные садоводы настаивают раствор час, затем обрабатывают каждый лист. Повторяется процедура каждые две недели, и результат в итоге ошеломит.

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По материалам сайта «Белновости»