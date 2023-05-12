Клубника попрет как шальная: деревенская чудо-подкормка с копеечным составом – рецепт тут

В мае стартовал новый садово-огородный сезон, и дачники уже пропадают на участках. Самое время и для первого прикорма посадок. Какого весеннего полива ждет от хозяина садовая клубника, раскрыла российский агроном Анастасия Коврижных. Специалист подчеркивает, что это очень бюджетный вариант, но с высокой эффективностью – от такой подкормки вырастают крупные, сочные и сладкие ягоды.

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Итак, рецепт: одна капля йода на литр теплой воды. Затем всыпьте золу, предварительно измельчив ее, и добавьте щепотку марганцовки. Эту чудо-подкормку использовали еще бережливые деревенские жители, она ценится не только из-за копеечного состава, но и своей эффективности - проверена годами.

По материалам сайта «Белновости»