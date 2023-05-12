Полейте этим чеснок в мае – будет размером с кулак: секретный рецепт чудо-подкормки тут

Чеснок в мае на грядке уже вовсю зеленеет и вот-вот начнет набирать силу для соцветий. Опытным садоводам и подсказывать не надо – самое время для первой весенней подкормки. И они поделились в Сети, чем именно поливают посадки, чтобы они дали крупные и сочные плоды, а вершки долго оставались сочными.

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Рецепт первого удобрения прост как дважды два, это не какое-то дорогущее импортное средство. А самый простой раствор селитры или аммиака. Чтобы получилась необходимая жидкость, селитру соединяет с водой в пропорции 2 ст ложки на 10 л воды – и готово, можно сразу выливать на грядки. Также можно взять 10%-ный аммиак, развести 3 ст ложки в 10 л воде и «дать» чесноку.

По материалам сайта Belnovosti