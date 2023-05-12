«Гореть будет вся планета!»: таролог Абравитова заявила, что летом на США обрушатся торнадо, а Европа пострадает от наводнений

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если говорить о земном шаре в принципе, то в Европе будет не только жара. Она будет перемежаться с наводнениями. Я бы даже сказала, что в какой-то степени Европа пострадает: Италия, Германия. Там что-то будет происходить невероятное. Будут сносить дома наводнениями. Появятся провалы на дорогах, в которых будут тонуть машины.

Америка славится своими торнадо. Эти торнадо будут бушевать даже в тех штатах, в которых они никогда не бушевали. Пострадает вся территория США. Даже до крупных городов дойдут ураганные вихри. Вся остальная часть мира тоже будет подвержена засухе, ураганам, наводнениям, природным пожарам. Гореть будет вся планета! Но также стоит ожидать извержений вулканов на маленьких островах в Тихом океане.

Если планируется поездка, то лучше узнать, что там происходит. Потому что даже в таких тихих местах, как Мальдивы, Сейшелы, этим летом перестанут быть такими спокойными и умиротворяющими.

Будет сильная активность молний. Этим летом молнии сойдут с ума. Они будут бить со страшной силой по людям, по деревьям, по самолетам. Будет очень много гроз. Такое впечатление, что они будут специально метиться в объекты», – поделилась таролог.