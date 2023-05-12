«Это лето абсолютно аномальное»: таролог Абравитова предупредила россиян о грядущих смертоносных катаклизмах по всей стране

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«Это лето абсолютно аномальное. Начну я с Москвы. Все лето будет стоять африканская жара, которой москвичи не привыкли. Все же Москва не отличалась хорошей погодой. А также Москва с древнеславянского переводится, как морось, неприятная погода. Но тут ни с того, ни с сего Африка приходит в столицу нашей родину.

Когда такая жара стоит долгое время, то случаются ураганы. Поэтому это лето в Подмосковье будет страшная жара перемежающаяся со страшными ураганами. Я бы даже сказала, что эти ураганы смертоносны, потому что будут летальные исходы.

Предупреждение такое, если вы чувствуете, как усиливается ветер, то сразу прячьтесь в укрытие, потому что будет накрывать резко, мощно! Будут срываться крыши, летать металлические конструкции. Это очень опасно», – рассказала таролог.