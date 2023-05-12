«Это лето абсолютно аномальное»: таролог Абравитова предупредила россиян о грядущих смертоносных катаклизмах по всей стране

В 2023 году уже произошло много природных катаклизмов, которые унесли тысячи жизней. было землетрясение в Турции, а потом извержение вулкана на Камчатке. Однако таролог Марианна Абравитова рассказала сайту Teleprogramma.pro, что близится страшное. Скоро по всей России будут происходить катаклизмы.
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«Это лето абсолютно аномальное. Начну я с Москвы. Все лето будет стоять африканская жара, которой москвичи не привыкли. Все же Москва не отличалась хорошей погодой. А также Москва с древнеславянского переводится, как морось, неприятная погода. Но тут ни с того, ни с сего Африка приходит в столицу нашей родину.
Когда такая жара стоит долгое время, то случаются ураганы. Поэтому это лето в Подмосковье будет страшная жара перемежающаяся со страшными ураганами. Я бы даже сказала, что эти ураганы смертоносны, потому что будут летальные исходы.
Предупреждение такое, если вы чувствуете, как усиливается ветер, то сразу прячьтесь в укрытие, потому что будет накрывать резко, мощно! Будут срываться крыши, летать металлические конструкции. Это очень опасно», – рассказала таролог.
Она не стала скрывать, что и в других частях России не обойдется без катаклизм.
«Разгул стихий будет абсолютно разный. Эта жаркая погода будет доминирующей, поэтому будет засуха, будет гореть урожай. Но это не самое страшное. Будут гореть леса, торфяник. МЧС и пожарные все лето проведут туша эти пожары.
А также на всей территории будут бушевать ураганы, но Москва отличится однозначно. Количество смертей от такой жары будет больше, чем обычно. Будет много инсультов», – добавила Марианна.
Справка Teleprogramma.pro:
Марианна Абравитова – таролог, ясновидящая. Была экспертов в таких шоу, как «Пусть говорят» «Мужское/женское».
Марианна Абравитова. Фото: Teleprogramma.pro