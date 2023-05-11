Как избавиться от чешуйницы в квартире — убежит без оглядки

Чешуйница знакома многим жителям квартир и частных домов. Этот вредитель любит теплые и влажные помещения, поэтому чаще всего его можно встретить в ванной комнате.

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Помимо того, что это насекомое вызывает чувство брезгливости, оно может нанести вред книгам, так как любит перекусить бумагой. Испортить своими отходами продукты и погрызть комнатные цветы.

Чешуйница довольно быстро размножается. Поэтому если вы заметили этого вредителя на своей территории, то принимайте меры сию же секунду. Чтобы прогнать неприятное насекомое, вам потребуется только лавровый лист. Дело в том, что паразит не переносит его специфический запах. Специю нужно старательно измельчить, расфасовать по мешочкам из ткани и разложить в местах обитания вредителя.

Источник: thevoicemag.ru