Положите брусок мыла на ночь в шкаф с одеждой — утром не узнаете свой гардероб

Если вы хотите, чтобы ваша одежда всегда приятно пахла. Но не готовы тратиться на духи и туалетную воду. Выход есть: купите несколько упаковок вашего любимого мыла и положите их в ящики с одеждой.

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Если вы проделаете этот фокус вечером, то ощутите результат на следующий же день. Уже к утру вся ваша одежда пропитается приятным ароматом. Даже стенки гардероба будут благоухать как никогда раньше.

Этот способ сработает и в том случае, если одежда пропахла запахами из кухни. Поэтому не спешите перестирывать все вещи, если вытяжка вас подвела.

Источник: santeplusmag.com