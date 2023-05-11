Что сделать с луком в мае, чтобы он не пошел в стрелку — деревенский секрет

Лук относится к самым популярным овощам, которые выращивают россияне на своих участках. Это вполне оправдано, ведь овощ широко используется в кулинарии, полезен для здоровья и не очень прихотлив в хранении.

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Именно поэтому большинство дачников тщательно планируют луковые грядки и серьезно относятся к подготовке посадочного материала. Но нельзя предусмотреть абсолютно все. Иногда урожай лука может испортить резкое похолодание, а в мае это не редкость.

Дело в том, что в стрессовых условиях растение может выпустить несколько стрелок с семенами, которые отберут у луковицы все питательные вещества. Конечно, на погоду повлиять никак нельзя. Но устранить нежелательные последствия можно. Для этого нужно в период похолодания подкормить посадки азотом. Удобрение простимулирует рост лука и тем самым остановит преждевременное формирование семян.

Источник: tut-news.ru.