Эти люди — главные счастливчики года: удачные перспективы откроют дорогу к богатству

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Так эксперты признались, что благоприятный период начнется для них уже в конце мая и продлится в течение всего лета. Главным счастливчиком стал Телец. Отмечается, что у них будет отличная хватка в деловой сфере. Работа незамедлительно принесет им успех. Результатом труда станут карьерные достижения, которые окажутся на пике.

Также Тельцам удастся достичь личных целей и похвастаться рекордом в финансах. Своего максимума рожденные под этим знаком зодиака добьются в начале ноября. Астрологи подчеркнули, что это будет захватывающий успех, пишет «Стерлеград».