Названы лучшие даты для посадки огурцов в мае — не упустите идеальный момент

Чтобы огурцы быстро пошли в рост и дали хороший урожай, нужно не только обеспечить им правильный уход, но и посадить культуру в правильный день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные огородники стараются в этом вопросе ориентироваться на лунный календарь. Ведь фазы луны оказывают влияние на все живое, в том числе и на растения.

Согласно лунному календарю на май 2023 года, самым благоприятным временем для посадки огурцов считается 22, 23, 24, 30 и 31-е число. Допустимым — 13, 14, 15 и 17 мая. А к крайне нежелательному времени относится 18, 19 и 20-е число последнего месяца весны.

Источник: oka.fm.