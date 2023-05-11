Эти запахи нравятся людям, а комары их на дух не переносят — насекомые близко не подлетят: просто поменяйте мыло

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Самыми неприятными для этих насекомых являются запахи лаванды и кокоса. Поэтому, чтобы комары облетали вас стороной, достаточно просто побрызгаться туалетной водой с нотками лаванды или помыться мылом с кокосовой отдушкой.

Помните об этом в момент покупки нового геля для душа или косметической маски. И ни один комар к вам близко не подлетит.

Источник: nature.com.