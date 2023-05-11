Если пенсия ниже 32 тысяч рублей: власти подготовили приятный сюрприз для пенсионеров

«Получить дополнительную помощь от властей смогут те пенсионеры, у которых есть звание ветерана труда. Обычно его получают в случае наличия длительного стажа, около 35–40 лет, но в ряде случаев требуется еще подтвердить и награду или грамоту от правительства.

На региональном уровне в таком случае можно будет получать ежемесячную прибавку к пенсии и льготы на оплату коммунальных услуг», — рассказала эксперт.