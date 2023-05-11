Если пенсия ниже 32 тысяч рублей: власти подготовили приятный сюрприз для пенсионеров

В России живут десятки миллионов людей пенсионного возраста. Многим положены не только основные выплаты. Российским пенсионерам рассказали о возможности получения льгот при определенном уровне доходов. Эксперт Анастасия Киреева пояснила, что такие льготы и выплаты вводятся на уровне регионов для некоторых граждан.
«Получить дополнительную помощь от властей смогут те пенсионеры, у которых есть звание ветерана труда. Обычно его получают в случае наличия длительного стажа, около 35–40 лет, но в ряде случаев требуется еще подтвердить и награду или грамоту от правительства.
На региональном уровне в таком случае можно будет получать ежемесячную прибавку к пенсии и льготы на оплату коммунальных услуг», — рассказала эксперт.
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Она добавила, что также нужно учитывать, что пенсия гражданина не должна превышать полуторного уровня прожиточного минимума в регионе. Так в Якутии этот показатель равен 32 559 рублей, а в Забайкальском крае — 25 229 рублей, пишет Primpress.