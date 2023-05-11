Разобьют сердце: астрологи раскрыли знак зодиака, которого ожидают любовные неудачи

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Астрологи дали подробный гороскоп для представителей всех знаков зодиака. Они рассказали, что их ждет 11 мая.

Астрологи на этот раз дали подробный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на четверг, 11 мая.

Овнам нужно поберечь себя и не кидаться на все дела, которые кажутся привлекательными.

Тельцам нужно быть внимательными, особенно к происходящим событиям. Простое может показаться очень сложным. Близнецы добьются результатов, которые так ждали, но будут удивлены. Хороший день будет у Раков. Они смогут решить все проблемы, но нужно будет обратиться за помощью к знакомым.

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Наконец-то от Львов стоит ждать дерзких решений. Они сделаю это назло раздражителю. Девам следует придержать язык и не говорить о том, в чем они не разбираются. А то они могут оказаться под гнетом поручений, с которыми будет непросто справиться. Весы переживут несчастную любовь. Они влюбятся с первого взгляда, но так же быстро разочаруются. А Скорпионам следует быть внимательными, иначе они могут обидеть близкого человека.

Непростой день будет у Стрельцов. Возникнет риск того, что они настроят против себя общественность, если начнут рассуждать о какой-то болезненной для всех проблеме.

Козерогам нужно набраться терпения и ждать инициативу от второй половинки. Водолеи разрешат кучу проблем и почувствуют себя счастливыми. Насторожиться лучше Рыбам. Они могут стать жертвами обмана со стороны деловых партнеров, поэтому лучше отказаться от принятия важных решений, сообщает телеканал «Мир 24».

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