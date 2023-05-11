Разобьют сердце: астрологи раскрыли знак зодиака, которого ожидают любовные неудачи

Овнам нужно поберечь себя и не кидаться на все дела, которые кажутся привлекательными.

Тельцам нужно быть внимательными, особенно к происходящим событиям. Простое может показаться очень сложным. Близнецы добьются результатов, которые так ждали, но будут удивлены. Хороший день будет у Раков. Они смогут решить все проблемы, но нужно будет обратиться за помощью к знакомым.

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Наконец-то от Львов стоит ждать дерзких решений. Они сделаю это назло раздражителю. Девам следует придержать язык и не говорить о том, в чем они не разбираются. А то они могут оказаться под гнетом поручений, с которыми будет непросто справиться. Весы переживут несчастную любовь. Они влюбятся с первого взгляда, но так же быстро разочаруются. А Скорпионам следует быть внимательными, иначе они могут обидеть близкого человека.

Непростой день будет у Стрельцов. Возникнет риск того, что они настроят против себя общественность, если начнут рассуждать о какой-то болезненной для всех проблеме.

Козерогам нужно набраться терпения и ждать инициативу от второй половинки. Водолеи разрешат кучу проблем и почувствуют себя счастливыми. Насторожиться лучше Рыбам. Они могут стать жертвами обмана со стороны деловых партнеров, поэтому лучше отказаться от принятия важных решений, сообщает телеканал «Мир 24».