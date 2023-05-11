Что положить в фарш, чтобы котлеты не треснули во время жарки — не ошибитесь с пропорциями

Рецепт котлет находится на первый странице записной книжки многих кулинаров. Это блюдо отлично подходит как на каждый день, так и для праздничного стола.

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Его готовят миллионы хозяек, но по-настоящему вкусным и аппетитным оно получается лишь у единиц. А все потому, что далеко не все кулинары соблюдают правильные пропорции продуктов.

Например, одной из распространенных «котлетных проблем» являются трещины, которые появляются во время жарки. Они не только портят внешний вид блюда, но и делают котлеты более жесткими. Ведь большая часть мясного сока вытекает в сковороду.

Избежать таких неприятностей довольно просто. Для этого нужно брать на 1 кг фарша 250 г хлебного мякиша. Хлеб нужно размочить в воде, отжать, тщательно перемешать с мясом и хорошо отбить. Не забывайте, буханка должна быть немного подсушенной, поэтому выбирайте вчерашний или позавчерашний продукт.

Источник: ogorod.video.