Мощнейшая магнитная буря нанесла удар по Земле: опасная вспышка на солнце повлечет за собой последствия

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Эксперты рассказали, что 11 мая магнитная буря достигнет пятибалльной силы. Они отметили, что с полуночи и до трех часов ночи по московскому времени сила геоударов будет равна пяти баллам.

А уже с трех часов ночи до девяти часов утра сила удара ослабнет до четырех баллов. А потом весь день до ночи сила шторма составит три балла, об этом пишет «Курьер.Среда».