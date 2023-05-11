Мощнейшая магнитная буря нанесла удар по Земле: опасная вспышка на солнце повлечет за собой последствия

Фото: Global Look Press

Случилась вспышка на солнце, которая спровоцировала мощную магнитную бурю силой в 6 баллов. Это отразится на людях уже 11 мая.

Ученые уже признавались, что в 2023 году увеличилось количество вспышек на солнце. Участились магнитные бури. 10 мая по Земле нанесла удар мощнейшая магнитная буря силой в 6 баллов. Эксперты отметили, что последствия этого удара будут ощущаться и в четверг, 11 мая. Специалисты подчеркнули, что последняя вспышка на солнце была равна классу М5.02.

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Эксперты рассказали, что 11 мая магнитная буря достигнет пятибалльной силы. Они отметили, что с полуночи и до трех часов ночи по московскому времени сила геоударов будет равна пяти баллам. 

А уже с трех часов ночи до девяти часов утра сила удара ослабнет до четырех баллов. А потом весь день до ночи сила шторма составит три балла, об этом пишет «Курьер.Среда».

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