Мощнейшая магнитная буря нанесла удар по Земле: опасная вспышка на солнце повлечет за собой последствия

Ученые уже признавались, что в 2023 году увеличилось количество вспышек на солнце. Участились магнитные бури. 10 мая по Земле нанесла удар мощнейшая магнитная буря силой в 6 баллов. Эксперты отметили, что последствия этого удара будут ощущаться и в четверг, 11 мая. Специалисты подчеркнули, что последняя вспышка на солнце была равна классу М5.02.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты рассказали, что 11 мая магнитная буря достигнет пятибалльной силы. Они отметили, что с полуночи и до трех часов ночи по московскому времени сила геоударов будет равна пяти баллам.
А уже с трех часов ночи до девяти часов утра сила удара ослабнет до четырех баллов. А потом весь день до ночи сила шторма составит три балла, об этом пишет «Курьер.Среда».